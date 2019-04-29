deltafix

Сергей deltafix

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

Мой телеграмм для связи: @bucha_blues

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$950
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$950
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта медицинской клиники
Давно работаем с Сергеем. Отличный позитивный заказчик всем рекомендую к сотрудничеству 🚀 Спасибо за интересные проекты!
Алексей в очередной раз подтвердил, что с чувством вкуса у него всё отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Доработки Api Мой Склад - Drupal 7.x + мелкие работы по вёрстке.
Drupal
Сергей отличный заказчик! Задача четкая, всегда на связи - решение вопросов моментальное! Оплата - вовремя! Весьма рекомендую!
Благодарю за работу, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$450
10 баллов
4 года назад
Разработка дизайна для интернет-каталога
Не в первый раз работаем с Сергеем. Отличный заказчик, с которым комфортно заниматься дизайном! Всегда на связи, быстрые ответы, понятные хотелки и подробное ТЗ. С удовольствием еще поработаю и всем советую! 🚀
Благодарю за выполненную работу - быстро, технично и со вкусом)
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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта центра медицинских услуг + адаптив
👍 Работать с хорошими людьми одно удовольствие! Всем рекомендую! Спасибо за интересный проект!
Работаем с Алексеем давно, проект сдан, все довольны :) Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Дизайн внутренней страницы + общие элементы для сайта
Супер) Понятное задание, на связи, без правок :) быстрая оплата! Рекомендую - замечательный заказчик!
Как же здорово, когда дизайнер сразу попадает в яблочко и о правках даже мысли нет. Вроде одна страничка, а радости полные штаны и у меня и у коллег))) Благодарю за работу!
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