Требуется выполнить вёрстку двух блоков для страницы каталога на Drupal 9. Первый блок 'Как мы работаем' должен иметь возможность загружать индивидуальные изображения и текст для каждой страницы таксономии. Второй блок 'Как будет проходить работа' должен отображаться на всех страницах каталога. Дизайн предоставлен в Figma. Опыт работы с Drupal 7 и 9 приветствуется.