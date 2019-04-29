Требуется выполнить вёрстку двух блоков для страницы каталога на Drupal 9. Первый блок 'Как мы работаем' должен иметь возможность загружать индивидуальные изображения и текст для каждой страницы таксономии. Второй блок 'Как будет проходить работа' должен отображаться на всех страницах каталога. Дизайн предоставлен в Figma. Опыт работы с Drupal 7 и 9 приветствуется.
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется специалист по настройке контекстной рекламы Яндекс Директ для сувенирной продукции. Необходим аудит текущей рекламы, рекомендации и дальнейшее ведение кампании. Ожидается 6-7 качественных лидов в день с бюджета 100-120k. Требуется отчетность и успешные кейсы по ведению рекламы в Москве.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт2 года назад
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
- $950Завершен3 года назад
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $450Завершен4 года назад
- Системы управления (CMS)27 заявокЗакрыт4 года назад
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- $400Завершен4 года назад
- $50
Исполнитель получит подробное ТЗ после одобрения его кандидатуры.Завершен5 лет назад
- $490
Необходимо разработать дизайн сайта-каталога сувенирной и подарочной продукции.Завершен6 лет назад
Подробное ТЗ здесь https://1drv.ms/w/s!AljtGkAuAr-Y_Wksyqa8squp78gw Граждане, дизайнеры, иллюстраторы, художники, оставляйте заявку, предлагайте решение задачи - будут ли это отрисованные 3D изображения или вы возьмете фото и неким образом их обработать и т.д. и т.п. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
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Дизайн 6 внутренних страниц + адаптив к ним.Завершен6 лет назад
- $50
Необходимо придумать название компании.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо "осовременить" текущий дизайн главной страницы сайта.Завершен6 лет назад
Имеется сайт на CMS Drupal, с очень низкой скоростью загрузки. Нужно посмотреть что можно сделать с этим.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- Интернет-магазины12 заявокЗакрыт6 лет назад
Конструктор визуально будет состоять из центральной области,где будет воедино собираться награда из двух элементов (подставка и верхушка) и области где будут выбираться сами элементы и области-описания. Нужно срочно. Макет сайта есть. ...Завершен6 лет назад
- $600
Нужен дизайн сайта. Главная, пять внутренних и адаптив. Подробности по скайпу.Завершен7 лет назад