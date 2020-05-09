Dmitriy Badulin

Привет

Меня зовут Дима и я занимаюсь веб-дизайном! Я проживаю в Донецке, да да... у нас война... и да до сих пор стреляют(( но это не мешает мне выполнять работу)

Я делаю:

дизайн сайтов

лендинги

баннеры

оформляю соц. сети

Общение в удобной для Вас форме!

Без проблем можешь все обсудить в разговорной форме по Skype или WhatsApp или любом удобном для Вас мессенджере, так же можем просто списаться) тут уже на Ваше усмотрение)

Работаю без предоплаты!

Часть оплаты беру только тогда, когда уже есть видимый результат, так что Вам не придется сомневаться в сроках выполнения работы, так как я в этом заинтересован не меньше Вас)

Нет ограничения по правкам!

У меня нет такого понятия что "вы исчерпали количество правок!" так как дизайн это дело вкуса, сегодня вроде все "ОК" и все нравиться, а завтра с утра Вы видите недостатки которые необходимо заменить. Так что к правкам я отношусь с пониманием)