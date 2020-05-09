Dimka712

Дмитрий Dimka712

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Dmitriy Badulin

Привет

Меня зовут Дима и я занимаюсь веб-дизайном! Я проживаю в Донецке, да да... у нас война...  и да до сих пор стреляют(( но это не мешает мне выполнять работу) 

Я делаю:

  • дизайн сайтов
  • лендинги
  • баннеры
  • оформляю соц. сети

Общение в удобной для Вас форме!

Без проблем можешь все обсудить в разговорной форме по Skype или WhatsApp или любом удобном для Вас мессенджере, так же можем просто списаться) тут уже на Ваше усмотрение)

Работаю без предоплаты!

Часть оплаты беру только тогда, когда уже есть видимый результат, так что Вам не придется сомневаться в сроках выполнения работы, так как я в этом заинтересован не меньше Вас)  

Нет ограничения по правкам!

У меня нет такого понятия что "вы исчерпали количество правок!" так как дизайн это дело вкуса, сегодня вроде все "ОК" и все нравиться, а завтра с утра Вы видите недостатки которые необходимо заменить. Так что к правкам я отношусь с пониманием)

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Отзывы заказчиков

cheryukin
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн двух страниц услуг
Очень здорово и оперативно. Прекрасно упрощает и сохраняет баланс в дизайне.
Не первый раз работаю с Дмитрием! Все как всегда отлично!
Ответный отзыв
cheryukin
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Дизайн страницы услуги для интернет-магазина whogrill.ru
Понравилось работать. Разрабатывали страницу для существующего сайта. Буду работать ещё.
Отличный заказчик! Рекомендую! На связи днем и ночью! Четко поставленное ТЗ!
Ответный отзыв
ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать два баннера для сайта
Быстро, качественно, профессионально. Рекомендую!
Очень приятный заказчик, четко поставленное ТЗ! Оплата моментальная!
Ответный отзыв