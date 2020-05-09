Привет
Меня зовут Дима и я занимаюсь веб-дизайном! Я проживаю в Донецке, да да... у нас война... и да до сих пор стреляют(( но это не мешает мне выполнять работу)
Я делаю:
- дизайн сайтов
- лендинги
- баннеры
- оформляю соц. сети
Общение в удобной для Вас форме!
Без проблем можешь все обсудить в разговорной форме по Skype или WhatsApp или любом удобном для Вас мессенджере, так же можем просто списаться) тут уже на Ваше усмотрение)
Работаю без предоплаты!
Часть оплаты беру только тогда, когда уже есть видимый результат, так что Вам не придется сомневаться в сроках выполнения работы, так как я в этом заинтересован не меньше Вас)
Нет ограничения по правкам!
У меня нет такого понятия что "вы исчерпали количество правок!" так как дизайн это дело вкуса, сегодня вроде все "ОК" и все нравиться, а завтра с утра Вы видите недостатки которые необходимо заменить. Так что к правкам я отношусь с пониманием)
Портфолио
- Дизайн страницы для сайта по SEO продвижению97 просмотров
- Дизайн страниц для сайта по продаже грилей97 просмотров
- Дизайн лендинга для тур агенства200 просмотров
- Баннер "Продажа масок"180 просмотров
- Оформление группы ВК "Услуги маникюра"163 просмотра
- Листовка А5 Доставка фруктов191 просмотр
- Дизайн для сайта по продаже экскурсий в Англии128 просмотров
- Рекламный баннер115 просмотров
- Баннер для сайта по продаже товаров для дома117 просмотров
- Landing page по ремонтам квартир114 просмотров
- Баннер доставка товаров домой109 просмотров
- Баннер к сайту по продаже и доставке бургеров97 просмотров