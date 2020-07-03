Разработать дизайн двух страниц услуг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка175 просмотров

Прошу откликаться только после прочтения т.з.

Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны.

Стоимость указана окончательная.

Необходимо сделать дизайн страниц услуг для сайта whogrill.ru для десктопа и мобайл соответственно дизайну текущей страницы аренды для услуги ТО и Ремонта.

https://yadi.sk/d/Max1ouVhUyavAQ

https://yadi.sk/d/mQOrFEH4PqMzqA

Дизайн должен соответствовать дизайну сайта и включать стандарты шрифта, кнопок, иконок, изображений, всплывающих окон.

5 лет назад
cheryukin
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dimka712
Дмитрий 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
3 дня
Очень здорово и оперативно. Прекрасно упрощает и сохраняет баланс в дизайне.
Не первый раз работаю с Дмитрием! Все как всегда отлично!

Заявки фрилансеров

Dimka712
Дмитрий 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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