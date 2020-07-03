Только Киев! Требования к дизайну Ресурса В обязательном порядке верстка осуществляется дизайнером и/или его ресурсами. Предпочтения отдаются кандидатам, хотя-бы поверхностно понимающим методы технической реализации описанного функционала. Исходя ...
Разработать дизайн двух страниц услуг
Прошу откликаться только после прочтения т.з.
Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны.
Стоимость указана окончательная.
Необходимо сделать дизайн страниц услуг для сайта whogrill.ru для десктопа и мобайл соответственно дизайну текущей страницы аренды для услуги ТО и Ремонта.
https://yadi.sk/d/Max1ouVhUyavAQ
https://yadi.sk/d/mQOrFEH4PqMzqA
Дизайн должен соответствовать дизайну сайта и включать стандарты шрифта, кнопок, иконок, изображений, всплывающих окон.
Выбранный исполнитель
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