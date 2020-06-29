Разработка дизайн макетов (8шт)

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Закрыт57 заявок898 просмотров

Нужно разработать дизайн-макеты для компании по производству памятников и надгробий. Есть ТЗ и прототипы страниц. 

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