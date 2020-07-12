Подробное ТЗ отправил по почте, все условия обговорили
Изменить дизайн шапки
Есть сайт в разработке https://divizia.webit.md. Нужно осовременить шапку. Особенно:
1) Меню
2) Соц.сети подпишитесь
3) Поле с логотипами команд.
Победитель конкурса
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