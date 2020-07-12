Изменить дизайн шапки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок1228 просмотров
#1$20

Есть сайт в разработке https://divizia.webit.md. Нужно осовременить шапку. Особенно:

1) Меню

2) Соц.сети подпишитесь

3) Поле с логотипами команд.

5 лет назад
Zdorova1
Сергей 
42 года
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Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

vBodnar
31 год
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#1
Выиграл в конкурсе на создание шапки. Остался доволен.
Хороший заказчик с которым было приятно работать.

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