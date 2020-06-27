Доработки + внутренние

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка211 просмотров

Нужно доработать некоторые внутренние страницы, также нужно нарисовать новые 3 внутренние страницы и адаптивить. Все подробности скинул в телеграмм

5 лет назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$400
4 дня
Хотелось бы поблагодарить Александра за отлично проделанную работу! Дизайн страниц для нашей платформы выполнен отлично: фон не отвлекает от главного содержимого, огромное внимание уделено деталям, дизайн отлично адаптирован под различные устройства. Понравилось то, что Александр на протяжении всей работы предлагал свои идеи, что позволило сделать наш сайт интереснее, чем задумывалось изначально. Огромное спасибо!
Отличный заказчик и собеседник, сотрудничество получилось конструктивным и приятным:) Мои наилучшие рекомендации :)

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад

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