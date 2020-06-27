Доработки + внутренние

Хотелось бы поблагодарить Александра за отлично проделанную работу! Дизайн страниц для нашей платформы выполнен отлично: фон не отвлекает от главного содержимого, огромное внимание уделено деталям, дизайн отлично адаптирован под различные устройства. Понравилось то, что Александр на протяжении всей работы предлагал свои идеи, что позволило сделать наш сайт интереснее, чем задумывалось изначально. Огромное спасибо!