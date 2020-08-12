Дизайн интерактивного сайта с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок1221 просмотр

Добрый день!

Стоит задача сделать сайт с эффектами/анимациями.

Базовая идея: параллакс, есть некий фон, на него наложение элементов/объектов, с анимацией при скролле

Тематика: строительство домов (фахверк), весь необходимый контент предоставим.

Визуально пример: http://brightmedia.pl/

В текущий момент ищу дизайнера и верстальщика для выполнения проекта, с опытом разработки подобного.

Планирую обсудить детали на этой неделе, опредиться с исполнителем и в понедельник запустить работу.

Пожалуйста, в отклике на проект:

- приведите пример вашей работы (по дизайну/верстке) с подобными эффектами

- укажите вашу ставку за час работы, и примерную стоимость, сроки проработки по 1 странице для примера (главная, на 5-6 экранов)

5 лет назад
noctis-seo
Станислав 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$800
45 дней
С Владимиром работаем не первый год. За это время он зарекомендовал себя как отличный специалист, который вникнет в нюансы, подберет необходимую стилистку, готов решать нестандартные запросы и соблюдает договоренности. В работе по данному проекту стояло требование создать нестандартный сайт, с чем Владимир успешно справился. Клиент доволен выбранной стилистикой и решениями, дополнительно также создали шаблон коммерческих предложений, на порядок лучше нарисованных чем у большинства компаний-конкурентов. Однозначно рекомендую для работы!
Спасибо Станиславу за проект, был очень интересный и не простой проект. Минимум исправлений и моментальная оплата. Всегда рад сотрудничать с такими клиентами!
Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$500
27 дней
Не сработались. Стиль Андрея с нашим видением не совпал. В результате, что хотели увидеть - не получилось. Разошлись нормально.
Не сработались! Предложил заказчику несколько вариантов разных на выбор,вернул часть предоплаты.Решили мирно уладить вопросы.

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Раниль
 
23 года
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24 года
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5 лет назад
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Александра
 
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5 лет назад
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Ксения
 
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Эдуард
 
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2 года назад
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Juicy-ART
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Был
3 дня назад
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Алексей
 
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5 лет назад
#1
Дизайн сайтов
Вадим
 
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2 часа назад
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