Дизайн интерактивного сайта с анимацией

С Владимиром работаем не первый год. За это время он зарекомендовал себя как отличный специалист, который вникнет в нюансы, подберет необходимую стилистку, готов решать нестандартные запросы и соблюдает договоренности. В работе по данному проекту стояло требование создать нестандартный сайт, с чем Владимир успешно справился. Клиент доволен выбранной стилистикой и решениями, дополнительно также создали шаблон коммерческих предложений, на порядок лучше нарисованных чем у большинства компаний-конкурентов. Однозначно рекомендую для работы!