Пример: https://remont-akpp.by/
Дизайн интерактивного сайта с анимацией
Добрый день!
Стоит задача сделать сайт с эффектами/анимациями.
Базовая идея: параллакс, есть некий фон, на него наложение элементов/объектов, с анимацией при скролле
Тематика: строительство домов (фахверк), весь необходимый контент предоставим.
Визуально пример: http://brightmedia.pl/
В текущий момент ищу дизайнера и верстальщика для выполнения проекта, с опытом разработки подобного.
Планирую обсудить детали на этой неделе, опредиться с исполнителем и в понедельник запустить работу.
Пожалуйста, в отклике на проект:
- приведите пример вашей работы (по дизайну/верстке) с подобными эффектами
- укажите вашу ставку за час работы, и примерную стоимость, сроки проработки по 1 странице для примера (главная, на 5-6 экранов)
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