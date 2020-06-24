Дизайн сайта и Dashboard

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Закрыт25 заявок644 просмотра

Здравствуйте! Бюджет договорной, укажите стоимость.

Нужно сделать дизайн сайта и админки по прототипу.

ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1x1AOnyZ6wiJPZRjWrbw9cfb9nEylXIUNVgKQ5ibDy-k/edit

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