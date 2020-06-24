Нужно разработать дизайн сайта для мясного магазина по прототипу в приложении. По сути, сайт-визитка с каталогом продукции (в каталоге продукции нужно будет разработать только дизайн карточки продукции и названия разделов). Дизайн ...
Дизайн сайта и Dashboard
Здравствуйте! Бюджет договорной, укажите стоимость.
Нужно сделать дизайн сайта и админки по прототипу.
ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1x1AOnyZ6wiJPZRjWrbw9cfb9nEylXIUNVgKQ5ibDy-k/edit
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