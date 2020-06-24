Разработка дизайна для micro SaaS сайта

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Закрыт20 заявок670 просмотров

Необходимо создать дизайн для сайта. micro SaaS приложение с 3 разными зонами

  • 1 logo
  • 20 страниц public zone, здесь будет большая часть работы по стилю,
  • 10 страниц - SaaS public zone, достаточно простая, но с поддержкой тем
  • 45 страниц - админка для SaaS, план использовать https://www.wrappixel.com/demos/admin-templates/material-pro/material/index.html или что-то похожее как базу
Сначала на все делаем прототипы в https://www.figma.com/ , для 45+10 страниц сразу чистовые, для 20 примерные. Потом на 20 рисуем в фотошопе или фигме но с полным дизайном

Я сброшу ссылку на полное ТЗ для оценки

Figma
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wizardzz
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