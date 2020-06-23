Разработки страниц в Figma

Внимание! Страницы нужно сделать оперативно, подразумевается, что вы начнете сразу,

и закончите до 22:00-23:00 сегодня.

Есть сайт:

https://www.atlant-minsk.ru/

Нужно сделать все страницы вкладки"О компании" данного сайта

сделать в стиле https://atlant.by/

Есть исходник, всё по слоям

https://www.figma.com/file/GMOE8FPwbpn4ZillGU99zc/ATLANT-MINSK?node-id=0%3A1

Пожалуйста, не пишите в личку, пишите свой телеграм, и стоимость за которую готовы выполнить.