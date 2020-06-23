Ищем очень креативного дизайнера. Подробности в лс
Разработки страниц в Figma
Внимание! Страницы нужно сделать оперативно, подразумевается, что вы начнете сразу,
и закончите до 22:00-23:00 сегодня.
Есть сайт:
Нужно сделать все страницы вкладки"О компании" данного сайта
сделать в стиле https://atlant.by/
Есть исходник, всё по слоям
https://www.figma.com/file/GMOE8FPwbpn4ZillGU99zc/ATLANT-MINSK?node-id=0%3A1
Пожалуйста, не пишите в личку, пишите свой телеграм, и стоимость за которую готовы выполнить.
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