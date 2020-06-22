Редизайн существующего сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки362 просмотра

Требуется сделать редизайн существующего сайта. Одна главная страница и две внутренних. Есть подробное ТЗ, вышлю при обсуждении проекта.

5 лет назад
it_shnik
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$500
10 дней
Алексей, мастер своего дела. Работает очень быстро и качественно. В курсе всех новомодных течений. Соблюдает все сроки. Сказал в понедельник - сдал в понедельник. Дизайн получился на высшем уровне. Спасибо!
Понравилось работать со Станиславом. Отличный позитивный заказчик! Постоянно на связи, приятный в общении! Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
5 лет назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Уникализировать графику паблик шаблона

    Необходимо уникализировать графику на сайте для пользователей так, чтобы паблик шаблон стал выглядеть новым и уникальным. Конкретнее: 1. Два логотипа: один для главной, один для остальных страниц сайта. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать адаптивный макет страницы услуги на сайте компании

    $15

    Есть текст, тезисное ТЗ. Суть: сделать адаптивный макет, редизайн страницы одной из услуг на сайте компании учитывая стиль сайта сделать что-то поинтереснее чем есть сейчасСделать адаптивный макет страницы услуги на сайте компании

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн обменного пункта криптовалют

    Данный проект исключительно для разработчиков и дизайнеров интерфейсов. Необходимо выполнить дизайн обменного пункта криптовалют, аналог: netex24.net Отрисовать все картинки, иконки, все вариации и условия обменов (таблички и прочее), вообщем страницы все возможные. ...

    Figma
    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $150

    Добрый день. Требуется прорисовать очень круто и модно дизайнлендинга. ОЧЕНЬ МОДНО И КРУТО Обязательно ознакомьтесь с лендингами которые мы уже запустили длянаших клиентов. Если вы реально готовы сделать очень крутой лендинг ! ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • На основе шаблона с ThemeForest собрать страницы

    $120

    Есть шаблон https://keenthemes.com/metronic/ На основе demo11 нужно собрать страницы: Главная (Поиск исполнителей, Статистика, Новости)Профиль(Переключатель Заказчик/Исполнитель)Настройки профиля(Переключатель Заказчик/Исполнитель)Страница с заказами на доставку грузовСтраница информации о заказе на доставку грузаСтраница безопасной сделкиДобавление грузаДанный ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка внутренних страниц

    Есть утвержденная главная страница (PNG) Нужно перевести ее в PSD и разработать 20 внутренних страниц (многие идентичны, по структуре очень простые), нужно только сохранить стилистику. Нужно срочно. Оплата ТОЛЬКО после утверждения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта для агентства недвижимости

    $300

    Нужен дизайн для сайта агентства недвижимости Примеры работ обязательно! ТЗ в общих чертах с неким копирайтом пришлём дополнительно. Вопросы приветствуются! Со временем спешки нет. С удовольствием прислушаемся к Вашим советам и идеям! ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад