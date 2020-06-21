На основе шаблона с ThemeForest собрать страницы

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок501 просмотр

Есть шаблон https://keenthemes.com/metronic/

На основе demo11 нужно собрать страницы:

  • Главная (Поиск исполнителей, Статистика, Новости)
  • Профиль(Переключатель Заказчик/Исполнитель)
  • Настройки профиля(Переключатель Заказчик/Исполнитель)
  • Страница с заказами на доставку грузов
  • Страница информации о заказе на доставку груза
  • Страница безопасной сделки
  • Добавление груза
Данный шаблон будет использоваться на время разработки и тестирования системы.

Более подробное ТЗ вышлю в ЛС.

5 лет назад
ntkachev
Николай 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
87 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Елена
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виктор
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Артур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка внутренних страниц

    Есть утвержденная главная страница (PNG) Нужно перевести ее в PSD и разработать 20 внутренних страниц (многие идентичны, по структуре очень простые), нужно только сохранить стилистику. Нужно срочно. Оплата ТОЛЬКО после утверждения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта для агентства недвижимости

    $300

    Нужен дизайн для сайта агентства недвижимости Примеры работ обязательно! ТЗ в общих чертах с неким копирайтом пришлём дополнительно. Вопросы приветствуются! Со временем спешки нет. С удовольствием прислушаемся к Вашим советам и идеям! ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга на тильде

    Ссылка на сайт в скриншоте.  • Нужен дизайн мобильной + полной версии. • Главная страница + макет страницы с товаром. • Ничего экстравагантного не нужно,просто чтобы смотрелось приятнее и аккуратнее.  ...

    Tilda
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать страничку сайта

    Сайт многостраничный. Но большинство страниц уже сделано было другим дизайнером. Клиенту не удовлетворила цена и он обратился к нам. Сейчас у нас есть дизайн других страниц в виде примера, и структура новой ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн Landing Page 5-6 экранов для барбершопа. Все подробности вышлю в лс исполнителю. Пишите ваши расценки и сроки. Спасибо)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Редизайн веб сайта сети отелей

    Нужно разработать новый дизайн для веб сайта сети отелей. Проработать максимально удобство интерфейса и юзабилити при этом нужно сохранить весь функционал с нынешней версии веб сайта. Современный стильный дизайн с акцентом на пользователя и маркетинг.

    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    5 лет назад