Дизайн коммерческого предложения + html верстка письма

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок613 просмотров

Текст и пр дадим. Нужен стильный дизайн, потому желательно прилагать примеры. 

Оплата поэтапно или по факту выполнения. Сроки - сегодня вечер. 1000 р.

HTML
5 лет назад
spb78
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