Редизайн веб сайта сети отелей

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Закрыт59 заявок1100 просмотров

Нужно разработать новый дизайн для веб сайта сети отелей.

Проработать максимально удобство интерфейса и юзабилити при этом нужно сохранить весь функционал с нынешней версии веб сайта. Современный стильный дизайн с акцентом на пользователя и маркетинг. 

5 лет назад
milaraiba
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