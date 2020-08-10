Нарисовать макет ЛЕНДИНГ + доп. элементы

Нужен креативный дизайнер. У которого есть желание нарисовать интересный дизайн.

Задача такая: создать упаковку для онлайн-проекта.

Вначале нужно нарисовать лендинг. Блоки и подробности обсудим в лс.

Важно будет уделять внимание деталям.

Основное:

- логотип

- лендинг, главная страница

- лендинг, страница с услугами

Дополнительно:

- обложка для ютуб, шаблон превью для ютуб

- обложка для группы вконтакте

Дополнительные элементы нужно будет нарисовать на основе лендинга.

То есть, сначала придумать и нарисовать лендинг. Потом, уже будет легко нарисовать все остальное.

Нового для ДОП элементов придумывать особо не нужно будет. Стиль будет везде одинаковый.

Бюджет небольшой. Что есть то есть. Если классно вместе все сделаем, смогу позже дозаказать дополнительные страницы.

Пришлите примеры, пожалуйста. И напишите телеграм, чтоб быстрее было