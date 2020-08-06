9olgamyas123

Ольга 9olgamyas123

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Продающий дизайн сайтов в Figma 🔥

Всем привет!

Меня зовут Оля, рисую дизайн сайтов уже более 5-ти лет!
Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator.

Рисую дизайн:
- Landing page
- Многостраничные сайты
- Интернет-магазины

Верстка:

чистый html + адаптивная версия

  • Верстку и ход работы обсуждаем отдельно в личные сообщения)


Ход роботы:

  1. Обсуждение ТЗ

  2. Рисую первый экран БЕСПЛАТНО

  3. Если все устраивает, вносите предоплату 50 %

  4. Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать в одном документе без всего лишнего)

  5. Когда заказчик доволен - производится остальная часть оплаты и отправляю исходник ( работаю в "Figma", так что файл будет один, в формате .fig )

Часы роботы: на смс отвечаю всегда, за работу берусь сразу (кроме не предусмотренных обстоятельств)


Способ оплаты:

1) Privat24

2) ЮMoney

Важно: комиссию за перевод оплачивает Заказчик!

Плюсы работать со мной:

  • Готова сразу приступить к работе

  • Сдаю работу в оговоренный срок, иногда даже раньше

  • Всегда на связи

  • Бесплатные правки до полного утверждения

Связь:


Портфолио:

https://www.behance.net/webdesign1101   

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Отзывы заказчиков

vadimsyzov
Вадим 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Нарисовать пару креативов на сайт
Дякую за роботу. Все було швидко і якісно. Рекомендую!
Все прошло хорошо, быстрая оплата и всегда на связи
Ответный отзыв
guest_16124339566009
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$330
10 баллов
4 года назад
Дизайн страниц для ИМ зоотоваро
Спасибо Ольге за качественную и быструю работу. Все выполнено в срок, все правки вносились быстро. Результат работы и само сотрудничество на высшем уровне.Лучшее сотрудничество.
Спасибо за интересный проект, заказчик всегда на связи, четко поставленная задача и своевременная оплата, рекомендую)
Ответный отзыв
guest_15971511918094
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$137
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн для ИМ часов
Отличный исполнитель! Спасибо за качественно выполненную работу!
Все хорошо!
Ответный отзыв
guest_1597656993649
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
9 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта "Кухни на заказ"
Рекомендую. В моем случае (вебдизайн сайта для кухонь) было не до конца определенная творческая задача. С задачей справилась на отлично! Рекомендую другим и продолжу сотрудничество сам
Рекомендую!
Ответный отзыв
xigiwel999
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Поставить очки на фото
Исполнитель добросовестно выполнил задачу в обговорённые сроки, а также осуществил необходимые доработки.
Работали по безопасному платежу, работу выполнила, заказчик написал отзыв но не завершил платеж, деньги так и не пришли, поэтому пока такой отзыв
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
7 отзывов
$15/час
от $350от 1 дня
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