Всем привет!
Меня зовут Оля, рисую дизайн сайтов уже более 5-ти лет!
Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator.
Рисую дизайн:
- Landing page
- Многостраничные сайты
- Интернет-магазины
Верстка:
чистый html + адаптивная версия
Верстку и ход работы обсуждаем отдельно в личные сообщения)
Ход роботы:
Обсуждение ТЗ
Рисую первый экран БЕСПЛАТНО
Если все устраивает, вносите предоплату 50 %
Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать в одном документе без всего лишнего)
Когда заказчик доволен - производится остальная часть оплаты и отправляю исходник ( работаю в "Figma", так что файл будет один, в формате .fig )
Часы роботы: на смс отвечаю всегда, за работу берусь сразу (кроме не предусмотренных обстоятельств)
Способ оплаты:
1) Privat24
2) ЮMoney
Важно: комиссию за перевод оплачивает Заказчик!
Плюсы работать со мной:
Готова сразу приступить к работе
Сдаю работу в оговоренный срок, иногда даже раньше
Всегда на связи
Бесплатные правки до полного утверждения
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/olgaseredich
Портфолио:
Портфолио
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