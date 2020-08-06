Продающий дизайн сайтов в Figma 🔥

Всем привет!

Меня зовут Оля, рисую дизайн сайтов уже более 5-ти лет!

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator.



Рисую дизайн:

- Landing page

- Многостраничные сайты

- Интернет-магазины

Верстка:

чистый html + адаптивная версия

Верстку и ход работы обсуждаем отдельно в личные сообщения)



Ход роботы:

Обсуждение ТЗ Рисую первый экран БЕСПЛАТНО Если все устраивает, вносите предоплату 50 % Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать в одном документе без всего лишнего) Когда заказчик доволен - производится остальная часть оплаты и отправляю исходник ( работаю в "Figma", так что файл будет один, в формате .fig )

Часы роботы: на смс отвечаю всегда, за работу берусь сразу (кроме не предусмотренных обстоятельств)



Способ оплаты:

1) Privat24

2) ЮMoney

Важно: комиссию за перевод оплачивает Заказчик!

Плюсы работать со мной:

Готова сразу приступить к работе

Сдаю работу в оговоренный срок, иногда даже раньше

Всегда на связи

Бесплатные правки до полного утверждения

Связь:



Портфолио:

https://www.behance.net/webdesign1101