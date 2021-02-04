Дизайн страниц для ИМ зоотоваро

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки134 просмотра
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Необходимо разработать дизайн для ИМ Зоотоваров. 9 страниц и поп ап

3 года назад
guest_16124339566009
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
9olgamyas123
23 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 часа назад
3 года назад
$330
12 дней
Спасибо Ольге за качественную и быструю работу. Все выполнено в срок, все правки вносились быстро. Результат работы и само сотрудничество на высшем уровне.Лучшее сотрудничество.
Спасибо за интересный проект, заказчик всегда на связи, четко поставленная задача и своевременная оплата, рекомендую)