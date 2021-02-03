Разработать дизайн для интернет магазина https://lavka-odr.yanao.ru/

$550
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок534 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать дизайн для интернет магазина https://lavka-odr.yanao.ru/

1. Шапка 

2. Большой баннер слайдер с категориями товаров

3. Оформление карточки товара

4. Процесса оформления заказа

5. Личного кабинета 

3 года назад
YDmitriy747
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Ищу дизайнера с эмпатией. Надо немного переделать дизайн сайта.

    $65

    Добрый день, ищу дизайнера понимающего удобство и красоту. Нужно доделать существующий дизайн сайта доставки еды. Проект и техническое задание в фигме, [url=https://www.figma.com/file/mV8DuJwdL5TDuXf4v8VTF6/]вот ссылка [/url]Исполнителя выбираю по тестовому заданию. Само задание - причесать карточку, менять можно все. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет сайта на базе примера

    Добрый день есть пример сайта, необходимо нарисовать макет под верстку лендинга Структура и тексты сохраняются с примера, UI Kit новый Подробности в ЛС

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт и провести редизайн.

    нужно скопировать этот сайт и провести редизайн: главной странички, остальные страницы поменять только фон на черный. Сайт должен быть на WP. https://www.lazermetal.ru/ Ниже пример, как должна выглядеть главная страничка.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн сайта

    Необходимо выполнить редизайн сайта [url=https://poronaisk.admsakhalin.ru/]https://poronaisk.admsakhalin.ru/[/url] Структура прилагается. Цветовая гамму сине-фиолетово-красный (как у текущего сайта) изменения и коррективы структуры допускаются

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать две страницы страницу сайта

    $2

    1) Все работы выполнены в отдельном (внешнем) css файле. 2) Для всех элементов присутствующих на странице правильно установлены цвета, размеры, отступы и т.д. Единственным исключением является шрифт - сам шрифт и его значение подбираете на свое усмотрение; 3) Задание ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Figma. Собрать кликабельный прототип (есть макеты)

    Здравствуйте! Благодарю за внимание к проекту Задача: Есть исходные прототипы в fimga, необходимо: • группы элементов собрать в компоненты • пересобрать прототипы с использованием компонентов • сделать кликабельный прототип: ~15 экранов соединить в последовательность. Без анимаций просто переходы при ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать концепцию лендинга

    Нужно разработать несколько концепций дизайна лендинга по приложенному прототипу Сперва начнем с одной первой концепции 2 экрана. Предлагайте цену за эту задачу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад