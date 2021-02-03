Ищу дизайнера с эмпатией. Надо немного переделать дизайн сайта.

Добрый день, ищу дизайнера понимающего удобство и красоту. Нужно доделать существующий дизайн сайта доставки еды. Проект и техническое задание в фигме, вот ссылка

Исполнителя выбираю по тестовому заданию. Само задание - причесать карточку, менять можно все. Карточка прикреплена ниже.

UPD Рассматриваю только отклики с выполненным тестовым заданием. Ожидаю либо ссылку на фигму, либо картинку.