Создание дизайна для веб-сайта

$40
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки171 просмотр
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Необходимо создать дизайн для веб-сайта

3 года назад
vovveg
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexandromiller
Александра 
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
15 дней назад
3 года назад
$100
10 дней
Отличный исполнитель, все поняли и сделали так как я хотел, спасибо) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответственный и грамотный заказчик! Четкая постановка задач, спасибо. Рекомендую к сотрудничеству!
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