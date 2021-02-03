Создание дизайна для веб-сайта

1) Все работы выполнены в отдельном (внешнем) css файле. 2) Для всех элементов присутствующих на странице правильно установлены цвета, размеры, отступы и т.д. Единственным исключением является шрифт - сам шрифт и его значение подбираете на свое усмотрение; 3) Задание ...