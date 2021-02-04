Разработать концепцию лендинга

Дизайн сайтовЗавершен28 заявок512 просмотров
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Нужно разработать несколько концепций дизайна лендинга по приложенному прототипу

Сперва начнем с одной первой концепции 2 экрана. Предлагайте цену за эту задачу.

3 года назад
TEngine
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Shapovalova_web
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$5
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую
Четко поставлена задача, оплата во время, рекомендую!