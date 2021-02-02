Лендинги для строительного сайта

Есть сайт Интернет магазина на лицензионной версии CS Cart. Сейчас все стоит как "из коробки", а хотелось бы получить солидный вариант оформления сайта. Если у вас есть опыт работы с CS Cart, прошу предлагайте, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать и сверстать 3 лендинга для строительного сайта. Файлы прикрепляю ниже. Прошу обратить внимание: данные ТЗ - для десктопной версии, но еще нужен адаптив (соответственно, какие-то элементы возможно уйдут на мобильной версии и тут мне понадобится ваша помощь).
Файл "Хедер и футер" - понятно, что это сквозной элемент для сайта.
Файл "Контакты - копия(копия)": главный смысл - баннер слева (с контактами) сделать примерно на треть от ширины экрана (при этом он не наслаивается на карту, как сейчас).
Файл "Главная - копия": вроде все понятно (текущий баннер в хедере взят рандомно; он динамический, его отдельно отрисовывать не надо).
Само собой: отрисованные хедер и футер должны быть вставлены в оба лендинга (и в последующие - тоже).
Прошу: указать время работы и цену. Также условия по оплате.
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!Добрый день всем, спасибо, кто отписался! Задания по проекту пока поставлены на паузу. Приношу свои извинения.
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