5 лет. CMS WP, Joomla 1.5/2.5/3.2, Bitrix, ModX, (а также некоторые самописные CMS)
Аудит сайта - проведение развернутого SEO-аудита, который включает:
● Анализ общих характеристик сайта - предложения по комплексному улучшению seo-
параметров сайта и их обоснование. Выявление труднозатратных задач в проекте,
предложение идей их реализации. Сюда включается технический, коммерческий и
юзабилити-аудит.
Постраничный аудит:
● Анализ всех целевых страниц сайта - перечень и объем работ по ним. Включен анализ
контента сайта.
Аудит конкурентов:
● Глубокий анализ сайтов конкурентов в выдаче - описание характеристик конкурентов,
сравнение их с аудируемым сайтом. Формирование функционала сайта с целью увеличения
целевого трафика (конверсии).
Аудит ссылочной массы:
● Проверка внешней ссылочной массы сайта - разработка плана по ссылкам.
Дополнительным итогом аудита является:
● Прогноз роста трафика - при наличии актуального семантического ядра.
● Расчет бюджета и сроков продвижения - примерная общая стоимость и сроки продвижения.
● План работ по SEO - разработка детальной стратегии продвижения.
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Методология аудита отличается в зависимости от состояния сайта и целей
продвижения. Метрики и их объем условно-зависимы.
Внутренняя оптимизация:
● Семантика и структура:
* Сбор и кластеризация семантического ядра коммерческой и информационной
направленности. Подбор с учетом потребностей целевой аудитории. Очистка
ядра от запросов-"пустышек" и нерелевантных фраз. Расширение и актуализация
семантики.
* Создание карты релевантности и правильной структуры сайта. Добавление/
изменение новых разделов и подразделов.
* Организация эффективной внутренней перелинковки – системы ссылок внутри
сайта.
● Работа с контентом:
* Вношу изменения в тексты с целью повышения их привлекательности для поисковиков.
* Пишу контент для товарной матрицы (с нуля или рерайт).
* Создание ТЗ на копирайт.
* Составление контент-плана для блога.
* Проверка и редактирование текстов (заголовки Н1-Н6, структурирование), размещение
текстов.
● Мета-теги:
* Составление шаблонных и ручных метаданных (title, description). Настройка
alt и title для фото. Формирование тега canonical.
● Настройка серверных файлов:
* Формирование директив для robots.txt и карты сайта sitemap.xml.
● Составление ТЗ программистам, верстальщикам, дизайнерам и иным
специалистам с последующим контролем выполнения.
Внешнее продвижение:
● Работы по развитию ссылочной базы сайта: подбор качественных доноров, построение
ссылочного профиля, контроль индексации ссылок.
● Крауд-маркетинг: самостоятельное размещение линков на форумах, отзовиках, а также
с помощью линкбилдеров (составление ТЗ).
● Регистрация в каталогах: Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты, Google.Карты, размещение информации о сайте на других трастовых ресурсах, локальное SEO.
● Аутрич: партнерский обмен ссылками с ресурсами схожих тематик. Обсуждение условий
сотрудничества с владельцами сайтов.
● Чистка ссылочного профиля: отклонение ненужных ссылок (с помощью сервисов и другими
способами).
Работа с вебмастерами и системами аналитики: Яндекс.Вебмастер, Google Search Console,
Яндекс.Метрика, Google Analytics.
Отчетность:
● Составление регулярных отчетов о проделанной работе и достигнутых результатах.
Упрощенные и детализированные (по желанию заказчика).
Работа со специальными программами и сервисами:
* Текстовые анализаторы: coolakov.ru/tools/, tools.pixelplus.ru/, advego.com и др.
* ПО для сбора и кластеризации семантики: Key Collector, Кластеризатор Кулакова и др.
* Сервисы для работы с ссылками: ahrefs.com, Linkpad.ru, megaindex.com/backlinks
* Прочие программы и сервисы: serpstat.com, topvisor.com, serp parser, аrsenkin.ru, semonitor, seo-excel,
screaming frog seo spider, xtool.ru, pr-cy.ru, similarweb.com и др.
Другие навыки и функции:
● CMS и CRM
* Знание систем WordPress, Joomla, 1С Bitrix, MODx, October, Tilda, Magento (CRM bitrix24, аsana).
● HTML и CSS
* Базовые знания HTML и CSS.
● Создание новых страниц и элементов:
* ТЗ для создания лендингов (отрисовка макетов будущих страниц).
* Создание фавикона.
● Коммуникации:
* Коммуникабельность. Аргументирую свои решения и предложения.
* Координирую взаимодействие специалистов других отделов (разработчиков,
дизайнеров, верстальщиков и т.д.).
● Контекстная реклама:
* Создание кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords.
* Настройка, определение бюджета, контроль ставок объявлений. Написание объявлений,
выбор посадочных страниц.
● Работа с доменами (базовый опыт):
* Осуществление переезда с одного домена на другой.
* Подбор релевантных доменных имен для будущих сайтов.
Остальное:
* Работаю на результат.
* Умение самостоятельно планировать свою работу.
* Определение KPI по SEO.
* Аналитический склад ума, внимательность, готовность к рутинной работе.
* Регулярные совещания удаленно.
* Согласование бюджета для развития веб-ресурса.
Настроен сотрудничать долговременно и заниматься комплексным продвижением вашего проекта.
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