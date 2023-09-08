Продвижение сайта

5 лет. CMS WP, Joomla 1.5/2.5/3.2, Bitrix, ModX, (а также некоторые самописные CMS)

Аудит сайта - проведение развернутого SEO-аудита, который включает:

● Анализ общих характеристик сайта - предложения по комплексному улучшению seo-

параметров сайта и их обоснование. Выявление труднозатратных задач в проекте,

предложение идей их реализации. Сюда включается технический, коммерческий и

юзабилити-аудит.

Постраничный аудит:

● Анализ всех целевых страниц сайта - перечень и объем работ по ним. Включен анализ

контента сайта.

Аудит конкурентов:

● Глубокий анализ сайтов конкурентов в выдаче - описание характеристик конкурентов,

сравнение их с аудируемым сайтом. Формирование функционала сайта с целью увеличения

целевого трафика (конверсии).

Аудит ссылочной массы:

● Проверка внешней ссылочной массы сайта - разработка плана по ссылкам.

Дополнительным итогом аудита является:

● Прогноз роста трафика - при наличии актуального семантического ядра.

● Расчет бюджета и сроков продвижения - примерная общая стоимость и сроки продвижения.

● План работ по SEO - разработка детальной стратегии продвижения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Методология аудита отличается в зависимости от состояния сайта и целей

продвижения. Метрики и их объем условно-зависимы.

Внутренняя оптимизация:

● Семантика и структура:

* Сбор и кластеризация семантического ядра коммерческой и информационной

направленности. Подбор с учетом потребностей целевой аудитории. Очистка

ядра от запросов-"пустышек" и нерелевантных фраз. Расширение и актуализация

семантики.

* Создание карты релевантности и правильной структуры сайта. Добавление/

изменение новых разделов и подразделов.

* Организация эффективной внутренней перелинковки – системы ссылок внутри

сайта.

● Работа с контентом:

* Вношу изменения в тексты с целью повышения их привлекательности для поисковиков.

* Пишу контент для товарной матрицы (с нуля или рерайт).

* Создание ТЗ на копирайт.

* Составление контент-плана для блога.

* Проверка и редактирование текстов (заголовки Н1-Н6, структурирование), размещение

текстов.

● Мета-теги:

* Составление шаблонных и ручных метаданных (title, description). Настройка

alt и title для фото. Формирование тега canonical.

● Настройка серверных файлов:

* Формирование директив для robots.txt и карты сайта sitemap.xml.

● Составление ТЗ программистам, верстальщикам, дизайнерам и иным

специалистам с последующим контролем выполнения.

Внешнее продвижение:

● Работы по развитию ссылочной базы сайта: подбор качественных доноров, построение

ссылочного профиля, контроль индексации ссылок.

● Крауд-маркетинг: самостоятельное размещение линков на форумах, отзовиках, а также

с помощью линкбилдеров (составление ТЗ).

● Регистрация в каталогах: Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты, Google.Карты, размещение информации о сайте на других трастовых ресурсах, локальное SEO.

● Аутрич: партнерский обмен ссылками с ресурсами схожих тематик. Обсуждение условий

сотрудничества с владельцами сайтов.

● Чистка ссылочного профиля: отклонение ненужных ссылок (с помощью сервисов и другими

способами).

Работа с вебмастерами и системами аналитики: Яндекс.Вебмастер, Google Search Console,

Яндекс.Метрика, Google Analytics.

Отчетность:

● Составление регулярных отчетов о проделанной работе и достигнутых результатах.

Упрощенные и детализированные (по желанию заказчика).

Работа со специальными программами и сервисами:

* Текстовые анализаторы: coolakov.ru/tools/, tools.pixelplus.ru/, advego.com и др.

* ПО для сбора и кластеризации семантики: Key Collector, Кластеризатор Кулакова и др.

* Сервисы для работы с ссылками: ahrefs.com, Linkpad.ru, megaindex.com/backlinks

* Прочие программы и сервисы: serpstat.com, topvisor.com, serp parser, аrsenkin.ru, semonitor, seo-excel,

screaming frog seo spider, xtool.ru, pr-cy.ru, similarweb.com и др.

Другие навыки и функции:

● CMS и CRM

* Знание систем WordPress, Joomla, 1С Bitrix, MODx, October, Tilda, Magento (CRM bitrix24, аsana).

● HTML и CSS

* Базовые знания HTML и CSS.

● Создание новых страниц и элементов:

* ТЗ для создания лендингов (отрисовка макетов будущих страниц).

* Создание фавикона.

● Коммуникации:

* Коммуникабельность. Аргументирую свои решения и предложения.

* Координирую взаимодействие специалистов других отделов (разработчиков,

дизайнеров, верстальщиков и т.д.).

● Контекстная реклама:

* Создание кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords.

* Настройка, определение бюджета, контроль ставок объявлений. Написание объявлений,

выбор посадочных страниц.

● Работа с доменами (базовый опыт):

* Осуществление переезда с одного домена на другой.

* Подбор релевантных доменных имен для будущих сайтов.

Остальное:

* Работаю на результат.

* Умение самостоятельно планировать свою работу.

* Определение KPI по SEO.

* Аналитический склад ума, внимательность, готовность к рутинной работе.

* Регулярные совещания удаленно.

* Согласование бюджета для развития веб-ресурса.

Настроен сотрудничать долговременно и заниматься комплексным продвижением вашего проекта.