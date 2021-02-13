Дизайн веб студии

$100
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок410 просмотров
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Добрый день

нужен дизайн сайта с моб версией

Сайт пример https://mcr-studio.ru/

web-dev.agency/

4 станицы

главная , цены, портфолио , контакты

сайт будет на 3 языках : укр,англ,рус

На фоне должны быть элементы космоса и кода

так же сразу разработать под его логотип , логи с минимализмом , не сложное

Только для исполнителем с хорошим портфолио и отзывами

Сроки 7 дней

3 года назад
web-dev-agency
Роман 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
$120
5 дней
Все сделано быстро и качественно! Всем советую )!
Отлично поработали с Романом, вопросов по задаче не возникало. Спасибо за проект. Рекомендую!