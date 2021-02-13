Дизайн веб студии

Необходимо сделать редизайн сайта. Сайт https://podiatr.com ТЗ очень простое - Взять все с текущего сайта и просто сделать новый, актуальный дизайн. Берем два основных цвета с сайта, все меню тоже оставляем. Необходимо 2-3 варианта дизайна на выбор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
нужен дизайн сайта с моб версией
Сайт пример https://mcr-studio.ru/
4 станицы
главная , цены, портфолио , контакты
сайт будет на 3 языках : укр,англ,рус
На фоне должны быть элементы космоса и кода
так же сразу разработать под его логотип , логи с минимализмом , не сложное
Только для исполнителем с хорошим портфолио и отзывами
Сроки 7 дней
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