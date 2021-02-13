Дизайн веб студии

Добрый день

нужен дизайн сайта с моб версией

Сайт пример https://mcr-studio.ru/

web-dev.agency/

4 станицы

главная , цены, портфолио , контакты

сайт будет на 3 языках : укр,англ,рус

На фоне должны быть элементы космоса и кода

так же сразу разработать под его логотип , логи с минимализмом , не сложное

Только для исполнителем с хорошим портфолио и отзывами

Сроки 7 дней