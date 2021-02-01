Сделать дизайн домика в 25м2 по ТЗ с мебелью и планировкой
Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайта в
Figma.
Есть ТЗ, ознакомится можно по ссылки: document TЗ
От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования
в ТЗ.
Умение работать в Figma. Все промежуточные этапы и финальный показ только в
фигме.
Креативность приветствуется, но в разумных пределах.
Желаемый срок подготовки дизайна: до 2-х недель.
Оплата по договоренности, обсуждается с каждым соискателем отдельно.
Оплата производится по следующей схеме:
10% – Предоплата до начала работ.
40% – Вы выполняете небольшую часть работы, как правило предоставляется готовая
главная страница. Я смотрю и принимаю решение о дальнейшем сотрудничестве.
50% – По окончанию работы. После оплаты – вы предоставляете исходные файлы проекта с учетом
требований в ТЗ.
Оставляйте свои отклики и я с вами свяжусь для дальнейшего обсуждения
сотрудничества.
Тест вопрос, для не ботов
(36-9)*3=?
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт уже полностью создан и функционирует, но его внешнее оформление мягко говоря "хромает". Задача оформить сайт для школа английского языка, чтобы с него не хотелось выходить https://uspeak.com.ua/Дизайн сайтов73 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт об играх VGTimes ищет дизайнера, с которым будет постоянно работать, необходимый опыт: - Баннеры - Оформление для Ютуба и соц - Лендинги В заявках приложить работы из всех трех категорий по тематике "игры" или близкой, а также подробное ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
- $25
Нужен дизайн в фигме по прототипу из axure 5 страниц https://c29r6u.axshare.com/#g=1&p=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F Адаптивная версия не нужна, только десктопЗавершен3 года назад
Сайт будет объединять 3 бренда провайдеров в одно место с кнопкой перехода между тримя сайтами. Иконки, цвета, логотипы дам. Принимаю только .psd Цену договоримся, пожалуйста прикрепите свои работы или укажите свой вебсайт портфолиоДизайн сайтов37 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день всем! Ребята, нужно нарисовать лендинг + внутряки для криптовалютной биржи. Итого около 14 страниц. - Логотип: разработка с нуля - Адаптация: desktop, mobile, tablet - Референс: стилистика, максимально близкая к binance.com - Шрифты: Только IBM Plex Sans ...Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Нужно сделать графический дизайн странички в стиле лендинг. Тема услуга комиссионного магазина [url=https://cutt.ly/IjWhZfc]https://cutt.ly/IjWhZfc[/url]. [list][*]Страница для дизайна [url=https://cutt.ly/Ckuu5y9]https://cutt.ly/Ckuu5y9[/url]. [*]Картинки рубрик, видов работ, призывы, побуждения. Цветовое решение должно быть в общем стиле сайта [url=https://cutt.ly/IjWhZfc]https://cutt.ly/IjWhZfc[/url].[*]Текст со страницы ...Завершен3 года назад
Ищем дизайнера для создания красивого лендинга для спецпроекта. ТЗ есть. Проект будет размещен на сайте об играх VGTimes.Ru. ВАЖНО: в заявке прошу указать цену за дизайн (5-6 слайдов на лендинге), а также примеры лендингов схожей ...Завершен3 года назад