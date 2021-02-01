Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайт

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок631 просмотр
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Доброго времени суток!

Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайта в

Figma.

Есть ТЗ, ознакомится можно по ссылки: document TЗ

От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования

в ТЗ.

Умение работать в Figma. Все промежуточные этапы и финальный показ только в

фигме.

Креативность приветствуется, но в разумных пределах.

Желаемый срок подготовки дизайна: до 2-х недель.

Оплата по договоренности, обсуждается с каждым соискателем отдельно.

Оплата производится по следующей схеме:

10% – Предоплата до начала работ.

40% – Вы выполняете небольшую часть работы, как правило предоставляется готовая

главная страница. Я смотрю и принимаю решение о дальнейшем сотрудничестве.

50% – По окончанию работы. После оплаты – вы предоставляете исходные файлы проекта с учетом

требований в ТЗ.

Оставляйте свои отклики и я с вами свяжусь для дальнейшего обсуждения

сотрудничества.

Тест вопрос, для не ботов

(36-9)*3=?

3 года назад
Freedoom1
35 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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