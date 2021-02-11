Дизайн лендинг (тема - видеоигры)

Ищем дизайнера для создания красивого лендинга для спецпроекта. ТЗ есть. Проект будет размещен на сайте об играх VGTimes.Ru.

ВАЖНО: в заявке прошу указать цену за дизайн (5-6 слайдов на лендинге), а также примеры лендингов схожей тематики (с лендосами для магазинов окон просьба не приходить).