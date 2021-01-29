UX/UI дизайн онлайн сервиса

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок781 просмотр
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Необходимо спроектировать логику для проекта похожего на веблансер

Потребуется сделать MindMap

варфреймы

дизайн

состояния взаимодействий

начнем с небольшого  пробного задания (оплачиваемого)

Кто  свободен  и может сразу приступить?

3 года назад
romulenko
Игорь 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AnnI-z
Анна 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$240
28 дней
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