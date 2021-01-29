UX/UI дизайн онлайн сервиса

Здравствуйте! Необходимо разработать новый дизайн для администрации города. Их старый сайт: https://adm-saransk.ru/ Структуру и меню нужно сделать удобной и современной, у них два меню сбоку и в шапке.В шапке на первой секции, хотят видео города с квадрокоптера ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо спроектировать логику для проекта похожего на веблансер
Потребуется сделать MindMap
варфреймы
дизайн
состояния взаимодействий
начнем с небольшого пробного задания (оплачиваемого)
Кто свободен и может сразу приступить?
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