Грамотное проектирование и разработка сайтов любой степени сложности

Уважаемые заказчики. Я на этом сайте недавно, отзывы смотрите здесь

UI/UX дизайнер c образованием маркетолога.

Опыт работы: 15 лет

Работа в компаниях: Avito, Ingate

Создавая любой сайт, я ставлю перед собой только одну цель - сделать так, чтобы он был максимально эффективным.

Креативные изюминки у меня на десерт, на первое - умный дизайн и точка!

Услуги:

- Консультации (стратегия развития, каналы привлечения клиентов, ЦА, УТП)

- Обзор и анализ конкурентов

- Разбор материала (тексты, техническое задание, прототипы)

- Проектирование интерфейсов

- Дизайн

- Авторский надзор (сопровождение проекта)

- Team Lead (курирование проекта, организация работы всех специалистов задействованных в нем)

А еще у меня есть классная команда, вместе с которой мы делаем:

- Оригинальные иконки, сочные 2D и 3D иллюстрации

- Качественную верстку, программирование и тестирование проектов любой степени сложности

Хотите получить крутой продукт, без головной боли и с минимальным вашим участием в процессе разработки? Я к вашим услугам!