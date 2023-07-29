Уважаемые заказчики. Я на этом сайте недавно, отзывы смотрите здесь
UI/UX дизайнер c образованием маркетолога.
Опыт работы: 15 лет
Работа в компаниях: Avito, Ingate
Создавая любой сайт, я ставлю перед собой только одну цель - сделать так, чтобы он был максимально эффективным.
Креативные изюминки у меня на десерт, на первое - умный дизайн и точка!
Услуги:
- Консультации (стратегия развития, каналы привлечения клиентов, ЦА, УТП)
- Обзор и анализ конкурентов
- Разбор материала (тексты, техническое задание, прототипы)
- Проектирование интерфейсов
- Дизайн
- Авторский надзор (сопровождение проекта)
- Team Lead (курирование проекта, организация работы всех специалистов задействованных в нем)
А еще у меня есть классная команда, вместе с которой мы делаем:
- Оригинальные иконки, сочные 2D и 3D иллюстрации
- Качественную верстку, программирование и тестирование проектов любой степени сложности
Хотите получить крутой продукт, без головной боли и с минимальным вашим участием в процессе разработки? Я к вашим услугам!
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