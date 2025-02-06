Требуется разработка веб-краулера на Python для автоматизированного сбора данных с веб-страниц. Краулер должен отправлять HTTP-запросы, извлекать текст, изображения и метаданные, а также сохранять данные в структурированном формате. Необходим опыт работы с Python и библиотеками для веб-скрапинга, знание HTTP-протокола и REST API.
Подтянуть Binance API к Google Excel или простому Web Интерфейсу
Как должен работать функционал, условно ячейки:
1. выбор валютной пары. Их будет немного. За пример берем BTC/GBP (биткоин / британский фунт). Реализация: выпадающий список, с заранее внесенными валютными парами. В идеале, чтобы это можно было расширять в дальнейшем
2. Текущий курс на споте в USDT, достаем через API Binance. Например, мы выбрали валютную пару BTC/GBP но спотовый курс BTC подтягиваем все равно в USDT. Все по стандарту, курс за 1BTC
3. Текущий курс P2P, достаем через API Binance. Если можно, сделать усредненный курс с первых 10 объявлений, если нет, то хотя бы курс 1го объявления в стакане. Этот курс подтягивается в фиатной валюте валютной пары, в данном случае GBP
4. Ввод курса. Здесь мы указываем вручную, по какому курсу будем размещать свое объявление (в GBP)
5. Ввод суммы. Здесь мы вручную вводим сумму в GBP на которую человек у нас хочет купить BTC, например, 1000GBP
6. Конвертор. Здесь выводится сумма из пункта 5, но переведенная в USDT. То есть, По Binance API, мы берем данные по курсу со стакана "Купить" USDT/GBP с первых 10 объявлений, усредняем курс и высчитываем сумму которая получится в USDT из 1000GBP
7. Прибыль в USDT. Разница между курсом Спота и Курсом нашего объявления.
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