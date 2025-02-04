Написать crawler на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок6 просмотров

Описание задачи: Разработка веб-краулера на Python Цель: Создать веб-краулер (web crawler) на языке Python для автоматизированного сбора данных с веб-страниц. Краулер должен эффективно обходить заданные сайты, извлекать структурированную информацию и сохранять её в удобном формате для дальнейшей обработки. Основные задачи: Обход веб-страниц: Реализовать функционал для отправки HTTP-запросов и получения HTML-контента. Обеспечить поддержку работы с динамическими сайтами, используя библиотеки, такие как requests, BeautifulSoup, Selenium или Scrapy. Извлечение данных: Спарсить необходимые данные (текст, изображения, ссылки, метаданные и т.д.). Обеспечить корректную обработку разных форматов контента (HTML, JSON, XML). Обработка и хранение данных: Сохранение собранных данных в структурированном виде (например, CSV, JSON или базу данных). Реализация логирования для отслеживания статуса выполнения и обработки ошибок. Ограничение и оптимизация: Учет robots.txt и правил этичного парсинга. Настройка ограничения частоты запросов для предотвращения блокировок. Реализация функциональности для обхода пагинации. Требования: Опыт работы с Python и библиотеками для веб-скрапинга. Знание принципов работы с HTTP-протоколом и REST API. Понимание основ работы с регулярными выражениями и XPath/CSS-селекторами.

PythonREST APISeleniumОбработка данныхСбор данныхСоздание парсеров
3 месяца назад
guest_1738779826664
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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