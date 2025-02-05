Есть интернет-магазин wordpress + woocommerce, продукт импортируется из csv файла, в карточке товара есть метаданные, для вывода которых пришлось добавить кусок кода в function,php. Задача, прикрутить оплату (инструкция есть, спицифическая но дружественная платежная система с модулем (способом) под woocommerce), прикрутить в нескольких местах и в корзине кнопку отправки формы с файлом, вырезать кое-где лишние блоки которые выводятся и вообще настроить вывод различных блоков на сайте согласно ТЗ.



Для задачи подойдет достаточно опытный разработчик который быстро выполняет относительно стандартные манипуляции с woocommerce. Натягивать шаблон не нужно, только доработать функционал.



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