Настройка интернет магазина на стандартном шаблоне (только функционал)

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Закрыт9 заявок327 просмотров

Есть интернет-магазин wordpress + woocommerce, продукт импортируется из csv файла, в карточке товара есть метаданные, для вывода которых пришлось добавить кусок кода в function,php. Задача, прикрутить оплату (инструкция есть, спицифическая но дружественная платежная система с модулем (способом) под woocommerce), прикрутить в нескольких местах и в корзине кнопку отправки формы с файлом, вырезать кое-где лишние блоки которые выводятся и вообще настроить вывод различных блоков на сайте согласно ТЗ.

Для задачи подойдет достаточно опытный разработчик который быстро выполняет относительно стандартные манипуляции с woocommerce. Натягивать шаблон не нужно, только доработать функционал.

Цены предлагайте сами. Приоритет цена/качество.

WooCommerceWordPressДоработка сайтовИнтеграция платежных систем
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mariaburshtein
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