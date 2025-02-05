Необходимо разработать скрипт для быстрого заполнения формы с использованием Selenium и многопоточности. Время на отправку формы не должно превышать 2 секунд. Требуется локальное решение капчи, которое должно работать за 0,2-0,3 секунды. Скрипт должен поддерживать прокси для каждого потока и имитировать мобильное устройство. Имеются видео попыток и код страниц для работы.