1 страница - Адаптив

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Закрыт9 заявок289 просмотров

1 адаптивная страница (десктоп\планшет\смартфон)

Прикрепляю изображение страницы.

  1. Работа с анимацией!

  2. Отправка запроса - (подписка на рассылку)

  3. Простой скрипт (могу поделится) который отображает цену той или инной монеты.

Требования: хорошее знание JS, комментирование кода, ленивая загрузка (сначала подгружаем первый блок и только потом все остальные).

Предложите свою цену, более подробное ТЗ сброшу.

Прошу вас оценивать реальный свой опыт = стоимость. Спасибо.

JavaScriptАдаптивная версткаНаписание скриптов
3 месяца назад
crypto_hirurg
Олександр 
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