Требуется опытный разработчик для доработки интернет-магазина на WordPress с WooCommerce. Необходимо интегрировать оплату, добавить кнопку отправки формы с файлом и настроить вывод блоков на сайте согласно ТЗ. Задача требует стандартных манипуляций, без изменения шаблона. Цены предлагайте сами, приоритет цена/качество.
1 страница - Адаптив
1 адаптивная страница (десктоп\планшет\смартфон)
Прикрепляю изображение страницы.
Работа с анимацией!
Отправка запроса - (подписка на рассылку)
Простой скрипт (могу поделится) который отображает цену той или инной монеты.
Требования: хорошее знание JS, комментирование кода, ленивая загрузка (сначала подгружаем первый блок и только потом все остальные).
Предложите свою цену, более подробное ТЗ сброшу.
Прошу вас оценивать реальный свой опыт = стоимость. Спасибо.
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