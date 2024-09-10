Требуется разработка сайта с возможностью регистрации пользователей и заполнения анкет. Важно подключить CRM для управления заявками, а также систему уведомлений по email и WhatsApp. Предусмотреть мультиязычность и возможность обмена сообщениями между пользователями и администраторами. Ожидается сборка проекта из существующих сервисов и создание дизайна в Figma.