Разработать личный кабинет пользователя на Python Django, включая регистрацию, авторизацию и аутентификацию. Реализовать возможность записи аудиосообщений, загрузки фотографий и их распределения. Также необходимо выводить отредактированный контент (аудио и фото) на веб-страницу пользователя, разделив бекенд и фронтенд части.
Интеграция посифлоры и тильды
Осуществить интеграцию Pasiflora в Tilda для автоматической передачи данных о товарах, складах и клиентах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо восстановить функционал регистрации и логина пользователей в сервисе на базе Laravel. Исправьте ошибки и настройте процедуру, чтобы обеспечить корректную работу данного функционала.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать AppScript для Google Sheets с функционалом управления заявками на перевозку. Реализовать действия для работы с листами Заявки, Партии и Рейсы, включая формирование и добавление партий, отправку менеджеру и мониторинг рейсов. Включить выделение строк и управление статусами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется адаптировать купленную тему WordPress для рускоязычного сайта о грузоперевозках. Необходимо настроить структуру сайта, доработать калькулятор, а также заменить изображения и адаптировать категории. Ожидаю предложения по цене.Веб-программирование12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется опытный бэкенд разработчик для создания API на Node.js с использованием Express и MongoDB. Предпочтительно длительное сотрудничество. Знания в Auth/JWT обязательны.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Требуется адаптировать страницу для прохождения проверки PageSpeed Insights с зелеными показателями Core Web Vitals. Исправить мерцание страницы и проблемы с выбором города в мобильной версии. Предоставить детальные инструкции по внесенным изменениям и выделить строки кода, которые были изменены.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка сайта с возможностью регистрации пользователей и заполнения анкет. Важно подключить CRM для управления заявками, а также систему уведомлений по email и WhatsApp. Предусмотреть мультиязычность и возможность обмена сообщениями между пользователями и администраторами. Ожидается сборка проекта из существующих сервисов и создание дизайна в Figma.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется разработка телеграмм бота для игры в квиз, состоящей из трех раундов с 7, 10 и 15 вопросами. Капитаны команд должны вписывать ответы по таймеру, бот должен засчитывать ответы и выдавать результаты. Вопросы и ответы должны обновляться для каждой игры. Срок исполнения — 1-2 недели.Веб-программирование13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо настроить выгрузку данных из Google Таблицы в базу данных Access. Требуется объяснение процесса выгрузки и корректировка данных, включая изменения на платформе SendPulse. База данных и таблица будут предоставлены.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Необходимо выполнить выгрузку статей с сайта на Друпале на другой сайт в БУС Битрикс. На сайте источнике 8 категорий и около 10000 статей, состоящих из текста и изображений. Ожидаются предложения по срокам выполнения и стоимости работы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад