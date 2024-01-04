Телеграмм бот для квиза

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок59 просмотров

Нужен разработчик телеграмм бота для игры в Квиз, три раунда по 7/10/15 вопросов в каждом. Задача в том, чтобы капитаны команд вписывали по таймеру ответы и бот засчитывал их и выдавал результат. Вопросы и ответы к каждой игре новые, сроки исполнения 1/2 недели.

Создание ботов
3 месяца назад
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