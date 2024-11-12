Контрольная работа по информатике работа с приложением access

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Нужно создать

База данных «Библиотека».

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем, перед выполнением запроса должно отображаться окно, в котором вводится значение указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу данных должно быть введено не менее 20 записей.

a) База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: Код книги, Название, Автор1, Автор2, Автор3, кол-во стр., Цена, Жанр, Издание, Изд-во, Адрес изд-ва, e-mail изд-ва, www-адрес изд-ва.

b) Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц.

c) Создать два запроса:

⦁ Название книги, Автор1, кол-во страниц. Сортировка по Коду книги.

⦁ Название книги, Автор1, Автор2, Автор3, кол-во страниц, жанр. Выводятся все записи, указанного пользователем жанра. Сортировка по авторам.

d) Создать два отчета на основании имеющихся запросов.

e) Создать основную кнопочную форму.

5 месяцев назад
guest_1734060804830
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Заявки фрилансеров

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