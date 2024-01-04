Дискретная математика - Работы уровня университет / колледж

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт2 заявки13 просмотров

Здравствуйте всем! Нужно выполнить очень много робот по дискретной математике. В общем количестве 10 практических и КР
В практических работах может быть от 1 до 4 задач. 4 задачи легче чем одна.
Для примера прикреплю одну практическую и КР
Время сдачи 04.01.2024, но если это невозможно то буду пробовать продлить до 12.01.2024

Роботи должны быть написаны от руки, результат роботы архив с папками и названиями робот. Все фото должны быть расположены горизонтально (Две страницы)

Говорите свою цену, но я бедный студент.

Выполнение лабораторных работРешение задач
4 месяца назад
h0pers
25 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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Павел
 
26 лет
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Саша
 
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4 месяца назад

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