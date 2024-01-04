Необходимо внедрить готовые тесты с ответами в Квиз с использованием программы easyquizzy. Работа заключается в простом копировании и вставке информации. Программа легка в управлении, что упрощает задачу.
Дискретная математика - Работы уровня университет / колледж
Здравствуйте всем! Нужно выполнить очень много робот по дискретной математике. В общем количестве 10 практических и КР
В практических работах может быть от 1 до 4 задач. 4 задачи легче чем одна.
Для примера прикреплю одну практическую и КР
Время сдачи 04.01.2024, но если это невозможно то буду пробовать продлить до 12.01.2024
Роботи должны быть написаны от руки, результат роботы архив с папками и названиями робот. Все фото должны быть расположены горизонтально (Две страницы)
Говорите свою цену, но я бедный студент.
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