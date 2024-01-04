Здравствуйте всем! Нужно выполнить очень много робот по дискретной математике. В общем количестве 10 практических и КР

В практических работах может быть от 1 до 4 задач. 4 задачи легче чем одна.

Для примера прикреплю одну практическую и КР

Время сдачи 04.01.2024, но если это невозможно то буду пробовать продлить до 12.01.2024



Роботи должны быть написаны от руки, результат роботы архив с папками и названиями робот. Все фото должны быть расположены горизонтально (Две страницы)

Говорите свою цену, но я бедный студент.