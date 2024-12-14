Добрый день. Учусь в Финансовом университете на факультете Бизнес информатика( Информационные технологии и обработка больших данных )( Математика, Экономика, Информатика, Программирование, финансы)

Требуется осуществить сбор информации о факультетах магистратуры по нужным предметам, по типу в какие факультеты в каких вузах я могу претендовать сколько стоит каждый факультет и сколько там платных и бесплатных мест какие предметы нужны для поступления какие нет. Все это предоставить в Excel файле, в файле должны быть отражены( МГУ, Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Баумана), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (МИФИ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (МИСиС), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет), СИНЕРГИЯ)