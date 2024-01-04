Решить контрольную

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт9 заявок140 просмотров

Нужно 14 числа онлайн решить контрольную по экономической теории для первокурсника минимум на 75%.

Решение задач
4 месяца назад
guest_1736511621855
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Елена
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Тимур
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дмитрий
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Лариса
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Діана
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Юрій
 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Был
10 дней назад
4 месяца назад
Андрей
 
64 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Вадім
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад