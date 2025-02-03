Ищется опытный бэкенд разработчик для создания API на Node.js с использованием Express и MongoDB. Предпочтительно длительное сотрудничество. Знания в Auth/JWT обязательны.
Адаптировать тему вордпресс под сайт
Есть тема купленная https://wheelco.bold-themes.com/main-demo/, нужно ее адаптировать под структуру рускоязычного сайта о грузоперевозках, т.е. например у нас есть категории определенные, у нас есть таблицы, возможно заменить где-то изображения(возможно доработать калькулятор...). Сайт отправлю в личку. Жду предложений по цене.
Заявки фрилансеров
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