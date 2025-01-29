Приветствую, по поводу разработки на битрикс

Сможете оперативно взяться ?

Есть верстка сайта, раньше она была подключена к рест апи на php битрикс24

Сейчас срочно нужно переделать под 1с

есть хостинг и все исходники

за сегодня нужно развернуть админку на битриксе

и сделать чтобы от туда в верстку подгружались товары/

Если успеем закидываю 200$

дальше нужно будет подключить остальной функционал

общий бюджет 650-800$

зависит от скорости и четкости