Битрикс 1с

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки244 просмотра

Приветствую, по поводу разработки на битрикс

Сможете оперативно взяться ?

Есть верстка сайта, раньше она была подключена к рест апи на php битрикс24

Сейчас срочно нужно переделать под 1с

есть хостинг и все исходники

за сегодня нужно развернуть админку на битриксе

и сделать чтобы от туда в верстку подгружались товары/

Если успеем закидываю 200$

дальше нужно будет подключить остальной функционал

общий бюджет 650-800$

зависит от скорости и четкости

1С-БитриксPHPREST APIИнтеграция APIИнтеграция верстки
3 месяца назад
ceoofolympiclabs
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