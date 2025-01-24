Сайт-визитка для девушки-модели

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Закрыт22 заявки407 просмотров

Требуется не сложный сайт-визитка для девушки модели, в современном стиле(примеры можем обсудить, но базово в качестве примеров можно использовать сайты разных топ-моделей).

Сайт должен расказывать о человеке, о жизни, о модельной карьере и прочем. Должен иметь ссылки на портфолио(или частично это портфолио представлять самостостоятельно). Должна быть форма связи, ссылки на соц сети и тому подобное.

Простой, плоский сайт с несколькими страницам в современном стиле.

Сайт должно быть не сложно администрировать. Использование конструкторов подойдёт.

Детали обсудим в лс

Создание сайтов
3 месяца назад
macompany
Михаил 
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Выбранный исполнитель

ola_utitsyna
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