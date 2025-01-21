Сайт на WordPress для компанії виробника промислового обладнання

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Закрыт17 заявок77 просмотров

Доброго дня!

Потрібно створити сайт з каталогом згідно ТЗ компанії виробника промислового обладнання. Сайт має включати три мови, вкладки каталогу, новини, опис компанії, контакти, зворотній зв'язок і т.д. Також треба дублювати сайт змінивши трохи дизайн та мови для іноземного філіалу компанії.

WordPressСоздание сайтов
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