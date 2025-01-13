Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок69 просмотров

Требуется создание интернет магазина. Торговля парфюмерией.

Примерные варианты того что хотели бы получить.

Goldapple.ru

Randewoo.ru

Letu.ru

Molecule.ru

Требуемый функционал:

  • Сайт на битриксе

  • платежные системы

  • поиск, сортировка, фильтр

  • интеграция с 1С УТ

  • мобильная версия сайта

Работа по договору, безналичная оплата по этапам выполнения. Составление тз совместно с заказчиком, внесение корректив в случае необходимости. Необходимо продвижение сайта в поисковых системах.

1С-БитриксИнтеграция платежных системПродвижение сайтовСоздание интернет-магазинов
4 месяца назад
guest_1736774520399
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
47 отзывов
3 месяца назад
Екатерина
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
2 отзыва
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
3 месяца назад
Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
4 месяца назад
Виктор
 
32 года
год в сервисе
Был
8 дней назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Антон
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
19 отзывов
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
85 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад