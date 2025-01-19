Интернет-магазин флористической студии в США

Цель клиента:
Создать интернет-магазин "под ключ" для продажи и доставки букетов и цветочных композиций с акцентом на удобство пользователей и дальнейшее SEO-продвижение, чтобы привлекать органический трафик из региона.
Выполненные задачи:
Анализ и подготовка структуры сайта:
Проведен анализ конкурентов из ТОП-10 в данном сегменте.
Собрана семантика с учетом популярных запросов пользователей.
Разработана структура сайта с категориями и подкатегориями для удобной навигации и эффективного SEO.
Дизайн и разработка:
Созданы макеты всех ключевых страниц (включая версии для десктопа и мобильных устройств).
Отрисованы страницы для корзины и оформления заказа с упором на удобство и интуитивно понятный интерфейс.
Техническая реализация:
Контроль этапов верстки и натяжки сайта на WordPress.
Настроены интеграции с платежными системами и другими необходимыми сервисами.
Проведено полное тестирование сайта перед запуском в продакшн.
SEO и поддержка:
После запуска проекта было проведено комплексное SEO-продвижение, включая оптимизацию контента, работу с внешними ссылками и настройку регионального таргетинга.
Обеспечена техническая поддержка сайта для стабильной работы и оперативного устранения возможных ошибок.
Результат:
Создан удобный и функциональный интернет-магазин, который соответствует потребностям целевой аудитории. Благодаря комплексному SEO-продвижению, проект начал стабильно привлекать органический трафик из поисковых систем в регионе Сарасота, Флорида.