Интернет-магазин флористической студии в США

Цель клиента:

Создать интернет-магазин "под ключ" для продажи и доставки букетов и цветочных композиций с акцентом на удобство пользователей и дальнейшее SEO-продвижение, чтобы привлекать органический трафик из региона.

Выполненные задачи:

Анализ и подготовка структуры сайта: Проведен анализ конкурентов из ТОП-10 в данном сегменте. Собрана семантика с учетом популярных запросов пользователей. Разработана структура сайта с категориями и подкатегориями для удобной навигации и эффективного SEO.

Дизайн и разработка: Созданы макеты всех ключевых страниц (включая версии для десктопа и мобильных устройств). Отрисованы страницы для корзины и оформления заказа с упором на удобство и интуитивно понятный интерфейс.

Техническая реализация: Контроль этапов верстки и натяжки сайта на WordPress. Настроены интеграции с платежными системами и другими необходимыми сервисами. Проведено полное тестирование сайта перед запуском в продакшн.

SEO и поддержка: После запуска проекта было проведено комплексное SEO-продвижение, включая оптимизацию контента, работу с внешними ссылками и настройку регионального таргетинга. Обеспечена техническая поддержка сайта для стабильной работы и оперативного устранения возможных ошибок.



Результат:

Создан удобный и функциональный интернет-магазин, который соответствует потребностям целевой аудитории. Благодаря комплексному SEO-продвижению, проект начал стабильно привлекать органический трафик из поисковых систем в регионе Сарасота, Флорида.