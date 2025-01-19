Интернет-магазин флористической студии в США

Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
3.jpg

Цель клиента:
Создать интернет-магазин "под ключ" для продажи и доставки букетов и цветочных композиций с акцентом на удобство пользователей и дальнейшее SEO-продвижение, чтобы привлекать органический трафик из региона.

Выполненные задачи:

  • Анализ и подготовка структуры сайта:

    • Проведен анализ конкурентов из ТОП-10 в данном сегменте.

    • Собрана семантика с учетом популярных запросов пользователей.

    • Разработана структура сайта с категориями и подкатегориями для удобной навигации и эффективного SEO.

  • Дизайн и разработка:

    • Созданы макеты всех ключевых страниц (включая версии для десктопа и мобильных устройств).

    • Отрисованы страницы для корзины и оформления заказа с упором на удобство и интуитивно понятный интерфейс.

  • Техническая реализация:

    • Контроль этапов верстки и натяжки сайта на WordPress.

    • Настроены интеграции с платежными системами и другими необходимыми сервисами.

    • Проведено полное тестирование сайта перед запуском в продакшн.

  • SEO и поддержка:

    • После запуска проекта было проведено комплексное SEO-продвижение, включая оптимизацию контента, работу с внешними ссылками и настройку регионального таргетинга.

    • Обеспечена техническая поддержка сайта для стабильной работы и оперативного устранения возможных ошибок.

Результат:
Создан удобный и функциональный интернет-магазин, который соответствует потребностям целевой аудитории. Благодаря комплексному SEO-продвижению, проект начал стабильно привлекать органический трафик из поисковых систем в регионе Сарасота, Флорида.