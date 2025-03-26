Лендинг для тур компании

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Завершен29 заявок93 просмотра

Хотел бы подробности обсудить с потенциальным исполнителем

Дизайн лендингов
4 месяца назад
guest_1737098945416
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

yullin_gurd
Юллин 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$1
30 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
32 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Наталья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Юрий
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Вадим
 
24 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
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Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
3 месяца назад
Антон
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
19 отзывов
3 месяца назад
Витил
 
30 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
10 минут назад
6 отзывов
3 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
48 отзывов
4 месяца назад
Владислав
 
27 лет
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Был
5 дней назад
39 отзывов
4 месяца назад
Дмитрий
 
24 года
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Был
11 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
час назад
1 отзыв
4 месяца назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
4 месяца назад
Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
4 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
15 минут назад
168 отзывов
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Жалгас
 
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день назад
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Был
15 часов назад
27 отзывов
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19 часов назад
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Катерина
 
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11 минут назад
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Андрей
 
32 года
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14 часов назад
85 отзывов
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Сайты «под ключ»
Виталик
 
30 лет
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130 отзывов
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61 отзыв
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Денис
 
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66 отзывов(-2)
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Тигран
 
26 лет
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Был
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yullin_gurd
Юллин 
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месяц назад
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