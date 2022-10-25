Построить модель, которая анализирует данные товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка269 просмотров

  • Нужно построить модель , которая анализирует данные карточек товаров и выявляет:

    • Проблемы (например, плохое описание, низкий CTR, слабая конверсия, высокая доля возвратов).

    • Потенциальные зоны роста.

      Нужно разработать алгоритм, который генерирует рекомендации с указанием веса успешности (вероятности положительного результата).

      Напишите подробнее какой у вас есть опыт, по построению моделей, ml
      сообщите цену и сроки

Машинное обучениеРазработка алгоритмов
4 месяца назад
guest_1716659931520
год в сервисе
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день назад

Заявки фрилансеров

Осман
 
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2 года в сервисе
Был
день назад
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4 месяца назад