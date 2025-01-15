Лендинг для Благотворительного фонда

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок219 просмотров

Требуется создать дизайн лендинг для благотворительного фонда и разработать печатные материалы: визитки, фирменные наклейки, заготовки. Больше в телеграмм.

Мне нужно чтобы этот лендинг был супер-пупер))

Прикрепите свои самые лучшие работы.

Дизайн визитокДизайн лендингов
3 месяца назад
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