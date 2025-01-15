Требуется восстановить сайт из вебархива и перенести его на платформу WordPress с использованием дефолтного шаблона. Необходимо спарсить контент и структуру сайта, так как хостинг был утерян. Ключевыми задачами являются сохранение всех данных и корректное отображение на новом сайте.
Нужна программа или бот для парсинга цен конкурентов
Всем привет. https://omarket.kz/ треба создать парсинг для цього сайта
Нужно что бот проверял цены конкурентов и выставлял цену ниже конкурента условно на 1 тенге ниже
Так как цены некоторые поставщики устанавливают рандомно, необходимо чтоб он также мог ориентироваться на цены не первого, а ближайших конкурентов, которые стоят выше или ниже
Есть также потовые или скидочные предложения, есть условно основаная и скидочная цена, бот тоже должен на это как-то реагировать, парвильно будет ориентировка на скидочную цену
Цены доступны только для авторизованных пользователей
Хотелось бы чтобы цены не только падали вниз, но обратно подтягивалась, если конкурент поднял цену
Модераторы сайта банят за использование ботов, так что необходимо как-то этот момент решить, это они видят при высокой нагрузке по учетной записи
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