Всем привет. https://omarket.kz/ треба создать парсинг для цього сайта

Нужно что бот проверял цены конкурентов и выставлял цену ниже конкурента условно на 1 тенге ниже

Так как цены некоторые поставщики устанавливают рандомно, необходимо чтоб он также мог ориентироваться на цены не первого, а ближайших конкурентов, которые стоят выше или ниже

Есть также потовые или скидочные предложения, есть условно основаная и скидочная цена, бот тоже должен на это как-то реагировать, парвильно будет ориентировка на скидочную цену

Цены доступны только для авторизованных пользователей

Хотелось бы чтобы цены не только падали вниз, но обратно подтягивалась, если конкурент поднял цену