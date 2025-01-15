Нужна программа или бот для парсинга цен конкурентов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок150 просмотров

Всем привет. https://omarket.kz/ треба создать парсинг для цього сайта
Нужно что бот проверял цены конкурентов и выставлял цену ниже конкурента условно на 1 тенге ниже

  1. Так как цены некоторые поставщики устанавливают рандомно, необходимо чтоб он также мог ориентироваться на цены не первого, а ближайших конкурентов, которые стоят выше или ниже

  2. Есть также потовые или скидочные предложения, есть условно основаная и скидочная цена, бот тоже должен на это как-то реагировать, парвильно будет ориентировка на скидочную цену

  3. Цены доступны только для авторизованных пользователей

  4. Хотелось бы чтобы цены не только падали вниз, но обратно подтягивалась, если конкурент поднял цену

  5. Модераторы сайта банят за использование ботов, так что необходимо как-то этот момент решить, это они видят при высокой нагрузке по учетной записи

Парсинг данныхСоздание ботов
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narchenko_ast
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