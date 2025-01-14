Легкие правки на готовых сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок230 просмотров

Ищем человека, кто бы мог быстро вносить правки в готовые сайты.
Сайты в основном - html, css, js, php.
Правки визуального характера .. фронт.
Правки вносим по списку, оплата по договоренности.
Нужно сделать по скорее, как договоримся, мы сразу открываем сделку.

Доработка сайтов
4 месяца назад
webslv1
Сергей 
35 лет
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
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Веб-программирование
Владимир
 
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