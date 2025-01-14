Необходимо исправить форму обратной связи на простом HTML-сайте, которая перестала работать. Требуется разобраться с проблемой отправки писем. Ожидается быстрое выполнение задачи.
Легкие правки на готовых сайтах
Ищем человека, кто бы мог быстро вносить правки в готовые сайты.
Сайты в основном - html, css, js, php.
Правки визуального характера .. фронт.
Правки вносим по списку, оплата по договоренности.
Нужно сделать по скорее, как договоримся, мы сразу открываем сделку.
Заявки фрилансеров
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