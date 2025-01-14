Телеграм бот (мониторинг ноды)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок218 просмотров

Требуется сделать телеграм бота для мониторинга ноды.

Планируется задать несколько вариантов оповещений. Данные берутся из Grafana/Prometheus

Детали и подробности предоставлю.

Создание ботов
4 месяца назад
guest_1732455539642
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

goldbranch
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
19 минут назад
4 месяца назад
$80
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
24 минуты назад
4 месяца назад
Николай
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Дмитрий
 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 часов назад
23 отзыва
4 месяца назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
107 отзывов
4 месяца назад
goldbranch
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
19 минут назад
4 месяца назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 отзывов
4 месяца назад
Валентин
 
17 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
4 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
Максим
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад