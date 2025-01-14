Требуется специалист для внесения визуальных правок в готовые сайты, разработанные на HTML, CSS, JS и PHP. Работа выполняется по списку, оплата обсуждается. Сроки выполнения оговариваются заранее, сделка открывается сразу после согласования.
Телеграм бот (мониторинг ноды)
Требуется сделать телеграм бота для мониторинга ноды.
Планируется задать несколько вариантов оповещений. Данные берутся из Grafana/Prometheus
Детали и подробности предоставлю.
Выбранный исполнитель
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